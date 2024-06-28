İlk hasatta 1.5 milyon lira gelir! Bunu eken paraya para demiyor! Servet sahibi yapıyor

6. Mulçlama
Çilek yataklarını saman, yaprak döküntüleri veya siyah plastik örtü ile mulçlamak, yabani ot kontrolü sağlar ve toprağın nemini korur. Plastik örtüler ayrıca toprağın ısınmasına yardımcı olur.
7. Bakım ve Budama
Çileklerin sağlıklı büyümesi için solmuş yapraklar ve hastalıklı bitki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir. Ayrıca, fazla koçanların (yeni bitki oluşturan sürgünler) kesilmesi, enerjinin meyve üretimine yönlendirilmesini sağlar.
8. Hastalık ve Zararlı Kontrolü
Çilek bitkileri, özellikle nemli koşullarda çeşitli hastalık ve zararlılara karşı hassastır. Fungisit ve insektisit uygulamaları, gerekli olduğunda önerilen dozlarda yapılmalıdır.
Bu adımları takip ederek, çilek ekimi yapabilir ve verimli bir şekilde çilek yetiştirebilirsiniz.