TikTok'ta tık uğruna "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

"Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı için de gerekli işlem yapılacaktır."

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın."