TikTok'ta tık uğruna "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

Sapkınlık yuvası haline gelen TikTok'a tıklanma uğruna yapılan ahlaksızlıkların boyutu her geçen gün atıyor.
Son olarak Duygu Özgül Kalebayır isimli bir TikTok kullanıcısının yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Sapkınlık yuvası haline gelen TikTok'a tıklanma uğruna yapılan ahlaksızlıkların boyutu her geçen gün atıyor.
Son olarak Duygu Özgül Kalebayır isimli bir TikTok kullanıcısının yaptıkları Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
"BEN DUDAK SEVİYORUM"
Kalebayır, kuzeni olduğunu iddia ettiği 5 yaşındaki çocuğu "Ben dudak seviyorum" sözleriyle zorla öptürüp videosunu yayınladı.
BU RESMEN İSTİSMAR!
Skandal görüntüler birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "Bu resmen istismar" diyerek tepki görünce sapkın kadın "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" sözleriyle kendini savundu.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Duygu Özgül Kalebayır, tepkilerin ardından şu açıklamaya imza attı:
"Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı için de gerekli işlem yapılacaktır."
"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"
Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın."
GÖZALTINA ALINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı TikTok kullanıcısının gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir.
Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir.
Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.
Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır.
Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.
ÇOCUĞUN AİLESİNİN DE İFADESİ ALINACAK
Görüntülerdeki çocuğun Duygu Özgül'ün dayısının 5 yaşındaki oğlu Ö.H.N. olduğu tespit edildi. Küçük çocuk ve ailesi Duygu Özgül'ün memleketi olan Sivas'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nevşehir'deki soruşturma kapsamında çocuk ve ailesinin de ifadelerine başvurulacağı belirtildi.