Son dakika haberleri... AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
10 KM DERİNLİKTE
Saat 01.36'da meydana gelen depremin 10.24 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
10 KM DERİNLİKTE
Saat 01.36'da meydana gelen depremin 10.24 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Manisa'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.
İŞTE SON DEPREMLER
2024.06.25 01:36:44 39.3102 27.5570 12.7 -.- 5.0 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.25 01:34:18 37.8245 36.4013 7.4 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 01:10:09 38.0717 37.3803 23.7 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.25 01:03:33 39.3068 38.3418 5.9 -.- 2.0 -.- DURUKOY-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2024.06.25 01:00:21 35.4497 28.3845 25.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.25 00:29:01 37.4773 31.5523 12.6 -.- 1.4 -.- HUGLU-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2024.06.25 00:09:08 37.2353 37.0065 8.9 -.- 1.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.25 00:06:12 38.9543 37.5717 1.5 -.- 1.0 -.- SOFULAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.06.24 23:51:10 38.4592 37.5883 9.8 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.24 22:59:13 38.3932 37.4777 5.0 -.- 2.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.24 22:53:05 35.4382 26.1638 5.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.24 22:33:51 40.2127 31.7215 12.3 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.24 22:26:49 38.3288 37.7282 5.0 -.- 3.1 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.24 22:25:20 38.3138 37.7960 5.0 -.- 3.7 3.9 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.24 22:17:41 35.7745 25.5352 11.5 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.24 22:05:28 40.4548 29.0498 21.1 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.24 21:56:24 38.5008 30.5882 6.8 -.- 1.7 -.- HALLAC-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.06.24 21:32:26 39.8908 39.6417 5.5 -.- 2.5 -.- KOZOGLU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.06.24 21:02:12 38.4662 37.4830 5.9 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.24 20:52:14 39.1203 27.6047 0.0 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel