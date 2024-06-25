İzmir’de otel odasında ölü bulunan Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin ön otopsi raporu çıktı! Uyuşturucu ihtimaline karşı kan ve tırnak örneği!

Türkiye, günlerdir İzmir'de anneleri ile birlikte gittikleri otel odasında ölü bulunan 12 ile 14 yaşındaki Ege ve Handan Uğraş'ı konuşuyor.
Türkiye, günlerdir İzmir'de anneleri ile birlikte gittikleri otel odasında ölü bulunan 12 ile 14 yaşındaki Ege ve Handan Uğraş'ı konuşuyor.
Kan donduran olayla ilgili soruşturma devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Anne Gönül Uğraş'ın odayı 400 TL karşılığında tuttuğu öğrenilirken sabah hastaneye gidip tekrar dönmemesi büyük soru işareti uyandırıyor.
RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETMİŞTİ
İki kardeşin cansız bedenini otelin resepsiyon görevlisi kontrol sırasında fark etmiş ardından polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.
İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ifadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşıp, emniyete götürdü.
Gönül Uğraş ifadesinde, 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi.
Uğraş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi. Gönül Uğraş, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
Olay yerinde yapılan detaylı incelemede anne Gönül Uğraş tarafından alınan konserve balık ve çerezden çok fazla yenilmediği belirlendi.
KAN VE TIRNAK ÖRNEĞİ ALINDI
Uyuşturucu şüphesi üzerine otelde yapılan incelemede bir emareye rastlanmazken, odada da olay sonrası bir temizlik yapılmadığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, her ihtimale karşı ölen kardeşlerden tırnak ve kan örneği alındı ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için incelemeye gönderildi.
TECAVÜZ İZİ YOK
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemede çocukların vücudunda tecavüz izine rastlanmadı. Çocukların cansız bedenlerinde sperm örneği bulunmadı. Ayrıca otelin ve çevredeki binaların güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda annenin otele tek başına girdiği belirlendi.
NUMUNELER İNCELENECEK
Çocukların son olarak yedikleri kek ile konserve ton balığından da numune alındığı, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına incelemek üzere gönderildiği öğrenildi. Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin kesin ölüm sebebi, otopsi raporu açıklandıktan sonra netleşecek.