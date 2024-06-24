İzmir’de cansız bedenleri otel odasında bulunan iki kardeş hakkında yeni detay! Ege Uğraş’ın son görüntüleri ortaya çıktı

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Türkiye, İzmir Konak'ta 22 Haziran'da meydana gelen şüpheli ölümleri konuşuyor. Anneleri ile birlikte Saray Otel'e giden 12 ve 14 yaşındaki Ege ile Handan Uğraş, odada ölü bulundu.

İki kardeşin cansız bedenini resepsiyon görevlisi buldu. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.