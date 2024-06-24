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İzmir'de cansız bedenleri otel odasında bulunan iki kardeş hakkında yeni detay! Ege Uğraş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de anneleri ile gittikleri otelden cansız bedenleri çıkan Ege ve Handan Uğraş kardeşler dün toprağa verildi. Anne Gönül Uğraş'ın neden iki çocuğunu otelde bırakıp diğer çocuklarıyla birlikte hastaneye gittiği büyük merak konusuyken Ege'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otelin ortak lavabosunu kullanmaya giden Ege Uğraş'ın yürümekte zorlandığı görülüyor. Öte yandan söz konusu otelde daha önce ödüllü bir filmin çekildiği de öğrenildi.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 15:56 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:35
İzmir’de cansız bedenleri otel odasında bulunan iki kardeş hakkında yeni detay! Ege Uğraş’ın son görüntüleri ortaya çıktı

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Türkiye, İzmir Konak'ta 22 Haziran'da meydana gelen şüpheli ölümleri konuşuyor. Anneleri ile birlikte Saray Otel'e giden 12 ve 14 yaşındaki Ege ile Handan Uğraş, odada ölü bulundu.

İki kardeşin cansız bedenini resepsiyon görevlisi buldu. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 ÇOCUĞUYLA ÇIKIP BİR DAHA GELMEDİ
Anne Gönül Uğraş'ın ise olay günü sabah saatlerinde diğer 2 çocuğunu alıp otelden çıkması ve bir daha geri dönmemesi büyük dikkat çekmişti.

Anne Gönül Uğraş'ın bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, "Çocuklarımla beraber bir gün önce odaya giriş yaptık. Otele yakın bölgeden konserve balık ve kek alıp yedik. Sabah kendisini kötü hissettim. Bunun üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Otele döndüğünde çocuklarımın vefat haberini aldım.

Otel odasında ölen Ege'nin son görüntüleri!

Çocuklarımın bir gün önce yediğimiz konserve balık nedeniyle zehirlenmeden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

EGE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı görüntüler ortaya çıktı.

KEK VE TON BALIĞI İNCELENECEK
Uğraş ailesinin marketten alıp, yediği kek ve ton balığından alınan numunelerin incelemek üzerine Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Çocukların kesin ölüm nedeni, ayrıntılı otopsi raporu sonrası netleşecek.

ÖDÜLLÜ MASUMİYET FİLMİ O OTELDE ÇEKİLMİŞ
2 kardeşin yaşamın yitirdiği Saray Otel'de yönetmen Zeki Demirkubuz'un 27 yıl önce çektiği 'Masumiyet' filminin birçok sahnesinin geçtiği ortaya çıktı.

Saray Otel'in çekildiği Zeki Demirkubuz'un 1997 yılında vizyona giren Masumiyet filmi Antalya Film Festivali ile Altın Koza Film Festivali gibi prestijli yarışmalarda birçok ödüle layık görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİLER
Öte yandan yakınları tarafından iki kardeşin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Bayındır ilçesine götürüldü.

Cenaze töreninde kız çocuğu H.U'nun tabutunun üzerine duvak konuldu. Annesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Necati Uza Cami'sinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazeleri, Çırpı Necati Uza Mezarlığı'nda defnedildi.

İzmir'de iki kardeşin şüpheli ölümü!

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