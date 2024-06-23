İzmir'de iki kardeşin şüpheli ölümü! Anneleriyle birlikte gittikleri otel odasından cesetleri çıktı!

İzmir Konak'ta kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 4 çocuğuyla birlikte otelde konaklamaya gitti. Sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alan anne Gönül Uğraş, "Eczaneye gidiyorum" diyerek çıktığı otele bir daha dönmedi. Otel personeli Gönül Uğraş'ın kaldığı odaya girince diğer iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı.