İzmir'de iki kardeşin şüpheli ölümü! Anneleriyle birlikte gittikleri otel odasından cesetleri çıktı!

İzmir Konak'ta kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 4 çocuğuyla birlikte otelde konaklamaya gitti. Sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alan anne Gönül Uğraş, "Eczaneye gidiyorum" diyerek çıktığı otele bir daha dönmedi. Otel personeli Gönül Uğraş'ın kaldığı odaya girince diğer iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı.
İzmir'de, bir gün önce anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege (14) ve Handan Uğraş (12), kaldıkları otel odasında ölü bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi.
ECZANEYE DİYE ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ
Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi.