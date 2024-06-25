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Ayhan Sicimoğlu'nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular

Televizyon programcısı gezgin ve gurme olarak bilinen Ayhan Sicimoğlu işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli parasını istemeye geldiğinde tokatladı. O anlar ortaya çıkmasının ardından peş peşe açıklamalar gelirken tokatlanan Samet İşitmezoğlu, Ahyan Sicimoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:16 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:27
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkarttı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı.

AYHAN SİCİMOĞLU'NUN TOKAT ATTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, Samet İşitmezoğlu'nun Sicimoğlu'nu işaret ederek "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, küfürler var" diyerek parasını alamadığını ileri sürerken, Ayhan Sicimoğlu'nun "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyerek karşılık verip, ona doğru hamle yaparak, tokat atması yer alıyor.

İşitmezoğlu'nun bu sırada suratını göstererek "Az önce bana tokat attı. Bu da izi. Bu işte böyle bir adam. Darp raporu alacağım, sizi polise şikayet edeceğim" diyerek Sicimoğlu'na doğru bağırması da görüntülerde yer alıyor. Ayhan Sicimoğlu, yaşananların ardından cipine binip, olay yerinden uzaklaştı.

'BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM'
Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.

"VİDEOYU SİLMEM İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"
Sicimoğlu'nun tokat attığı Samet İşitmezoğlu daha sonra bir açıklama yaparak kendisine para teklif edildiğini iddia etti.

Sicimoğlu'nun kendisine videoyu kaldırması karşılığında para teklif ettiğini söyleyen Samet İ."Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Avukatıyla birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum dedim. Yayınlayıp yayınlamayacağıma siz karar veremezsiniz dedim. Bu sözleşmeyi kabul etmedim ve videoları yayınlayacağımı söyledim" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Samet İşitmezoğlu'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Ayhan Sicimoğlu hakkında kasten yaralama suçundan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Akkuş, "Suç duyurusunda bulunmakla kalmayıp, buna benzer olayların yaşanmaması için tüm hukuki yolların sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

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