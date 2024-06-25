Ayhan Sicimoğlu’nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular

'BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM'

Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.

"VİDEOYU SİLMEM İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

Sicimoğlu'nun tokat attığı Samet İşitmezoğlu daha sonra bir açıklama yaparak kendisine para teklif edildiğini iddia etti.

Sicimoğlu'nun kendisine videoyu kaldırması karşılığında para teklif ettiğini söyleyen Samet İ."Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Avukatıyla birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum dedim. Yayınlayıp yayınlamayacağıma siz karar veremezsiniz dedim. Bu sözleşmeyi kabul etmedim ve videoları yayınlayacağımı söyledim" dedi.