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Bursa'da aile içi dehşet! Kardeşini sırtından kendini karnından bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Taner P. (37) isimli şahış, tartıştığı kardeşi Caner P.’yi (32) sırtından bıçakladı. Daha sonrasında kendisini balkona kilitleyen cani ağabey kendisini de karnından bıçakla yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Ağabey ile kardeşinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:40 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:57
Bursa’da aile içi dehşet! Kardeşini sırtından kendini karnından bıçakladı

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Bursa Gemlik'teki Orhangazi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında aile içi dehşet yaşandı.


KARDEŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Anneleriyle birlikte yaşayan Taner ve Caner P. kardeşler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taner P., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Caner P.'yi sırtından bıçakladı. Ardından çıktığı balkona kendisini kilitledi.



İNTİHARA KALKIŞTI

İhbarla bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda bağıran Taner P.'nin intihar etme riskine karşı itfaiye ekipleri atlama yatağı açarken, çevik kuvvet polisleri de binaya girerek önlem aldı.



BALKONDA KENDİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Balkonda kendisini karnından bıçaklayan Taner P. kanlar içerisinde kalırken, polis ekiplerinin kapıyı kırmasıyla sağlık ekipleri yaralı haldeki şüpheliye müdahale etti.



Taner P. ile sırtından bıçakladığı kardeşi Caner P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



KARDEŞLERİN DURUMU İYİ

Ağabey ile kardeşinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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