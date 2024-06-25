Bursa’da aile içi dehşet! Kardeşini sırtından kendini karnından bıçakladı

Bursa Gemlik'teki Orhangazi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında aile içi dehşet yaşandı.
KARDEŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Anneleriyle birlikte yaşayan Taner ve Caner P. kardeşler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taner P., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Caner P.'yi sırtından bıçakladı. Ardından çıktığı balkona kendisini kilitledi.
İNTİHARA KALKIŞTI
İhbarla bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda bağıran Taner P.'nin intihar etme riskine karşı itfaiye ekipleri atlama yatağı açarken, çevik kuvvet polisleri de binaya girerek önlem aldı.
BALKONDA KENDİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI
Balkonda kendisini karnından bıçaklayan Taner P. kanlar içerisinde kalırken, polis ekiplerinin kapıyı kırmasıyla sağlık ekipleri yaralı haldeki şüpheliye müdahale etti.