Bursa’da aile içi dehşet! Kardeşini sırtından kendini karnından bıçakladı

Bursa Gemlik'teki Orhangazi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında aile içi dehşet yaşandı.



KARDEŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI



Anneleriyle birlikte yaşayan Taner ve Caner P. kardeşler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taner P., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Caner P.'yi sırtından bıçakladı. Ardından çıktığı balkona kendisini kilitledi.