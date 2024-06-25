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Elazığ'da cani sevgili dehşet saçtı! Önce kız arkadaşını öldürdü sonra intihar etti

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde cani sevgili dehşet saçtı. Fırat Bulut isimli sahış tartıştığı kız arkadaşını tabancayla vurup öldürdükten sonra 7 katlı binanın çatısına çıkıp kendini boşluğa bıraktı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:30 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:30
Elazığ’da cani sevgili dehşet saçtı! Önce kız arkadaşını öldürdü sonra intihar etti

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Elazığ'da Fırat Bulut (26), tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat'ı (26) tabancayla vurup öldürdükten sonra 7 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Fırat Bulut ile kız arkadaşı Selen Akpolat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında getirdiği tabancayla Selen Akpolat'a ateş etti.

Fırat BulutFırat Bulut

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Akpolat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından kaçan Fırat Bulut, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısına çıkıp kendini boşluğa bıraktı.



Gelen ekipler, Fırat Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulut ve Akpolat'ın cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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