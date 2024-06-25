Elazığ’da cani sevgili dehşet saçtı! Önce kız arkadaşını öldürdü sonra intihar etti

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Elazığ'da Fırat Bulut (26), tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat'ı (26) tabancayla vurup öldürdükten sonra 7 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti. Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.



Fırat Bulut ile kız arkadaşı Selen Akpolat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında getirdiği tabancayla Selen Akpolat'a ateş etti.