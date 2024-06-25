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Esenyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu | Kötü kokular gelince...

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin yanındaki boş arazide kadın cesedi bulundu. Gelen kötü koku nedeniyle cesedi fark eden mahalle sakinleri hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 15:22 Güncelleme 25 Haziran 2024, 15:22
Esenyurt’ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu | Kötü kokular gelince...

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Eseyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE...
Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı. Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti.

Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti.

35 YAŞLARINDA BİR KADIN
Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi.

Olay yeri incelme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

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