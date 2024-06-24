Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti

MONTAJ DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Konuyla ilgili Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sicimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Dostlar, Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Büyük paralar istendi şantaja maruz kaldım ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir..."

"VİDEOYU SİLMEM İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

Sicimoğlu'nun tokat attığı Samet İ. de açıklama yaptı.

Sicimoğlu'nun kendisine videoyu kaldırması karşılığında para teklif ettiğini söyleyen Samet İ."Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Avukatıyla birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum dedim. Yayınlayıp yayınlamayacağıma siz karar veremezsiniz dedim. Bu sözleşmeyi kabul etmedim ve videoları yayınlayacağımı söyledim" dedi.

İBB BÜTÇESİYLE BELGESEL

Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle Ayhan Sicimoğlu'na belgesel çektirmişti.