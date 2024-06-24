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Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti

Televizyon programcısı gezgin ve gurme olarak bilinen Ayhan Sicimoğlu imza attığı skandalla konuşuluyor. Sicimoğlu İşini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli parasını istemeye geldiğinde tokatladı. Samet İ. isimli genç personel o anları kaydederek Ayhan Sicimoğlu'ndan şikayetçi oldu. Sicimioğlu kendisini savunurken Samet İ. ise olayı kapatması için Ayhan Sicimoğlu tarafından kendisine para teklif edildiğini iddia etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 23:43 Güncelleme 24 Haziran 2024, 13:07
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti

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Televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu çalışanına attığı tokatla gündeme geldi.

Sicimoğlu, Marmaris'te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.'yi işini beğenmediğini gerekçe göstererek işten çıkardığı öne sürüldü.

İddiaya göre Samet İ., parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi.



Ancak genç adam kabul etmedi, parasını istediği sırada Ayhan Sicimoğlu genç adama tokat attı.

O ANLARI KAYDA ALDI
Samet İ. isimli personel o anları kayda aldı.

"ÇALIŞANIN HAKKI VERİLMİYOR"
Kayıtta personel, Ayhan Sicimoğlu'na "Çalışanın hakkını vermiyor." diyerek serzenişte bulundu.

Bunun üzerine ise Sicimoğlu personeline "Palavracı" dedi. Ardından "çalışanın hakkı alınır, şahitlerim var" dedi.



PERSONELE TOKATLI SALDIRI
Sinirlerine hakim olamayan Ayhan Sicimoğlu personeline tokatla saldırdı.



"DARP RAPORU ALACAĞIM"
Eski çalışan "Darp raporu alacağım.Sizi polise şikayet edeceğim" dedi.



ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI
Personele tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Sicimoğlu'nun skandal görüntülerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

MONTAJ DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU
Konuyla ilgili Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sicimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Dostlar, Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Büyük paralar istendi şantaja maruz kaldım ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir..."

Ayhan Sicimoğlu tokatladığı genç konuştu!

"VİDEOYU SİLMEM İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"
Sicimoğlu'nun tokat attığı Samet İ. de açıklama yaptı.

Sicimoğlu'nun kendisine videoyu kaldırması karşılığında para teklif ettiğini söyleyen Samet İ."Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Avukatıyla birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum dedim. Yayınlayıp yayınlamayacağıma siz karar veremezsiniz dedim. Bu sözleşmeyi kabul etmedim ve videoları yayınlayacağımı söyledim" dedi.

İBB BÜTÇESİYLE BELGESEL
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle Ayhan Sicimoğlu'na belgesel çektirmişti.

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