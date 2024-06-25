Tekirdağ’da Bahar Çiftçi’nin çöp evden cansız bedeni çıktı!





"KÖTÜ KOKUDAN DURAMIYORUZ"

Genç yaşta hayatını kaybeden Bahar Çiftçi'nin kaldığı dairenin açılmasıyla birlikte apartmanı kötü koku sardığını ifade eden apartman sakinleri, "Dairenin içi kullanılmaz halde. Kapı açıldığından beri evlerimizde oturamıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi'nden bir an önce bu konu ile ilgili çözüm bulmasını istiyoruz. Dairenin içi yürünemeyecek durumda. Evlerimizi böcek basar diye korkuyoruz. Acil çözüm istiyoruz" dedi.

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