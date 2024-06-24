Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika haberleri... AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22.25'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE SON DEPREMLER
2024.06.24 22:25:20 38.3138 37.7960 5.0 -.- 3.7 3.9 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.24 22:05:28 40.4548 29.0498 21.1 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.24 21:56:24 38.5008 30.5882 6.8 -.- 1.7 -.- HALLAC-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.06.24 21:32:26 39.8908 39.6417 5.5 -.- 2.5 -.- KOZOGLU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.06.24 21:02:12 38.4662 37.4830 5.9 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.24 20:52:14 39.1203 27.6047 0.0 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.24 20:45:13 38.1495 38.3168 6.5 -.- 2.6 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.06.24 20:17:21 37.1253 36.6542 8.9 -.- 1.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.24 20:07:40 35.4213 27.8135 9.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.24 19:48:04 37.4545 37.0093 1.6 -.- 2.6 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.24 19:28:31 38.7607 37.0863 22.9 -.- 1.3 -.- KASKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.24 18:54:08 38.2395 37.8135 10.4 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.06.24 17:57:30 38.6173 37.9198 10.6 -.- 1.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.24 17:37:47 40.7107 40.6852 13.4 -.- 1.7 -.- CAMLIKKOY-IKIZDERE (RIZE) İlksel
2024.06.24 17:27:18 37.9765 27.1528 4.0 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.24 16:01:22 38.3995 38.0675 6.9 -.- 2.2 -.- BAHRI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.24 15:24:28 36.5778 36.4207 6.7 -.- 1.8 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.06.24 15:20:28 38.5640 37.5668 4.8 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.24 15:02:04 38.3433 37.6523 5.0 -.- 1.9 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.24 14:03:18 36.5070 28.4173 7.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.24 13:05:20 37.7973 40.0160 28.4 -.- 2.1 -.- KILICKAYA-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel