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Mersin'de kan donduran görüntüler! Dede torunlarının gözü önünde kurşunlandı | İşte o görüntüler

Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu dede ağır yaralanırken, küçük çocukların korku dolu anlara kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 23:29 Güncelleme 24 Haziran 2024, 23:32
Mersin’de kan donduran görüntüler! Dede torunlarının gözü önünde kurşunlandı | İşte o görüntüler

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Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de dehşete düşüren görüntüler



TORUNLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUNLANDI

Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı.



Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle birlikte düşerken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı. Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganın tabanca ile Şahin'e ateş ederek vurması ve motosikletin devrilmesi yer aldı.



Görüntülere yaralı şahsın torunlarının olayın şoku ile yan tarafta bir eve kaçmaları da yansıdı.

Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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