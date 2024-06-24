Mersin’de kan donduran görüntüler! Dede torunlarının gözü önünde kurşunlandı | İşte o görüntüler

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Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Mersin'de dehşete düşüren görüntüler



TORUNLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUNLANDI



Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı.





Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle birlikte düşerken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı. Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.