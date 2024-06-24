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Mardin'de rüzgarın etkisiyle tellerden düşen kıvılcım meyve bahçesini yaktı! O anlar saniye saniye kamerada

Mardin'in Derik ilçesinde rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına sebep oldu. Meyve ağaçlarının olduğu 30 dönümlük alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 11:56 Güncelleme 24 Haziran 2024, 12:08
Mardin’de rüzgarın etkisiyle tellerden düşen kıvılcım meyve bahçesini yaktı! O anlar saniye saniye kamerada

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Mardin'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alan yangında zarar gördü. Yangına kuvvetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu düşen kıvılcımlar sebep oldu.


MEYVE BAHÇESİNDE YANGIN

İlçenin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.



30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.



YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saat 16.52'de kuvvetli rüzgar nedeniyle araziden geçen elektrik direğindeki tellerin birbirine temas etmesiyle kıvılcımların çıktığı, düştüğü yeri tutuşturarak, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

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