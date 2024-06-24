Kağıthane’de kontrolden çıkıp bankete giren otomobil takla attı! Her şey direksiyonu sola kırınca oldu

İstanbul Kağıthane'de bulunan Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sütlüce sapağında saat 09.30 sıralarında kaza meydana geldi.



Muhammet Mustafa Çakır'ın kullandığı 34 AY 0291 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Çakır, seyir halindeki diğer araçlara çarpmamak için direksiyonu sola kırarak bankete yöneldi.