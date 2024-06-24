Kağıthane’de kontrolden çıkıp bankete giren otomobil takla attı! Her şey direksiyonu sola kırınca oldu

İstanbul Kağıthane'de bulunan Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sütlüce sapağında saat 09.30 sıralarında kaza meydana geldi.
Muhammet Mustafa Çakır'ın kullandığı 34 AY 0291 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Çakır, seyir halindeki diğer araçlara çarpmamak için direksiyonu sola kırarak bankete yöneldi.
KAYA PARÇASINA ÇARPTI, TAKLA ATTI
Banket kenarındaki kaya parçasına çarpan otomobil takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Muhammet Mustafa Çakır, araç içinde sıkıştı.
KENDİ İMKANLARIYLA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKTI
Bir süre sonra kendi imkânlarıyla sıkıştığı yerden kurtulan Çakır, camı kırılan kapıdan dışarı çıktı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ! TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu tek şeride düşürüp çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak gerekli kontrolleri yaptı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.