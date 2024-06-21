Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği



Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'ndeki anız yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğeninin cenazesine katıldı.

Yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren 4 çocuk babası Ubeydullah Buğdaycı (30) ve yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın (15) cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alınarak Köksalan Mahallesi'ne getirildi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile cenazeye katıldı, aileye başsağlığı diledi.

Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır ülkede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde hem orman yangınları hem anız kaynaklı veya örtü yangını dedikleri zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelenin olduğunu söyledi.

Sadece dün Çanakkale'de 6 büyük yangının meydana geldiğini anımsatan Karaloğlu, bu yangınların söndürüldüğünü belirtti.

Çınar ve Mazıdağı ilçesinde çok ciddi bir zirai yangınla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış tarla yangını olarak, örtü yangını olarak tarif edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yangının başlamasından hemen sonra Diyarbakır Valimiz ve Mardin Valimizin liderliğinde bölgede jandarmamız, AFAD'ımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün orman yangın söndürme ekipleri, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi ve mücadele başladı. Sadece Sağlık Bakanlığımız 19 ambulans, 7 UMKE timini bölgeye sevk etmiş oldu."

Yangın için Mardin'den 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel ile olaya müdahale edildiğini belirten Karaloğlu, yangında hayatını kaybeden 11 kişiye Allah'tan rahmet diledi.