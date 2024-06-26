SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Resimdeki farklı hayvanı 120 kişiden sadece 3'ü bulabildi! Bu optik illüzyon saç baş yolduruyor

Sosyal medyada hızla yayılan ve milyonlarca kullanıcıyı kendine çeken optik illüzyon bulmacaları gözlem yeteneğini ve yaratıcılığı test etmenin eğlenceli bir yolunu sunuyor. Son dönemin en popüler bulmacalarından biri çimenler üzerinde keyifle oynayan sevimli pandalar arasında saklanan farklı bir hayvanı bulmanızı zorluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 10:57 Güncelleme 26 Haziran 2024, 11:01
Resimdeki farklı hayvanı 120 kişiden sadece 3’ü bulabildi! Bu optik illüzyon saç baş yolduruyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Görsel bulmacada dikkatli gözlerle bakıldığında pandaların arasında gizlenmiş olan farklı türdeki hayvanı bulma becerisi sınanıyor. Bulmacayı çözmek için kullanıcıların optik algılarını ve detaylara olan hakimiyetlerini en üst seviyede kullanmaları gerekiyor.

İÇLERİNDE FARKLI BİR HAYVAN VAR

Yukarıdaki resimde çimlerin üzerinde oturup birbirleriyle oynayan birçok sevimli panda görebilirsiniz. Ancak bu pandaların arasında saklanan farklı bir hayvan bulunuyor. Cevap oldukça zor olduğu için soruyu cevaplamadan önce resme dikkatlice bakmanız gerekiyor.

SÜRE BAŞLADI!

Bu resimli bulmacada çimenlerde oynayan tüm pandalardan farklı olan hayvanı tanımlamanız gerekiyor.

İlk başta garip hayvanı fark edemeyebilirsiniz, ancak birkaç saniye sonra aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, pandaların arasında oturan bir rakunu görebilirsiniz. Rakunu yüzünün şeklinden ve başının üzerindeki şeritlerden tanıyabilirsiniz.

CEVABI İŞARETLEDİK

İlk başta dikkat çekmeyen bu farklı hayvan pandaların arasına gizlenmiş bir rakun olarak karşımıza çıkıyor. Rakunu, yüz hatlarının ve başındaki şeritlerin belirginliği sayesinde diğer pandalardan ayırt edebilirsiniz. Bu tarz bulmacalar, gözlem becerilerinizi geliştirmenize ve eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olabilir.

Optik illüzyonlar ve benzeri bulmacalar, yaratıcı düşünme yeteneğinizi kullanarak çözüme ulaşmanızı sağlar. Basit gibi görünen bu tarz bulmacalar, dikkatinizi ve gözlem yeteneklerinizi test ederek sizi eğlendirir. Şimdi sıra sizde, pandaların arasındaki farklı hayvanı ne kadar sürede bulabileceksiniz? İşte hayvanın yeri!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi: Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek!
Vakıf Katılım
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu
ABD’den İsrail’i korkutan rapor: Hamas hazırlık yapıyor! Yoav Gallant Washington’dan destek istedi
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor
Çinli enişteye tuzak kurup öldürmüşlerdi! Akıllara zarar iddia: İntikam alındı | Tutuklandılar
Vasiyetiyle gündem olmuştu! Teoman’dan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok karizmatik
AK Parti’de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: Bir an önce neticelendirin
Zehir tacirlerine İspanya’da ARGAY darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi
Skandal hakim Gül A.’nın büyücü ile yazışmaları ortaya çıktı! HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş
Yeni vergi düzenlemesi vatandaşa ek yük mü getirecek? Spekülasyonlara en net yanıt!
Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar ortaya çıktı! Detaylar şaşkınlık yarattı! Ünlü filmden ilham almışlar
SON DAKİKA