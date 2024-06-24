İstanbul’da tatil sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU

İstanbul'un trafik çilesi kaldığı yerden devam ediyor.
TATİL SONRASI KALDIĞI YERDEN DEVAM!
9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'un trafik çilesi kaldığı yerden devam ediyor.
TATİL SONRASI KALDIĞI YERDEN DEVAM!
9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.
YÜZDE 50'LERE DAYANDI
İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.50 itibariyle trafik yüzde 45 olarak ölçüldü.
Özellikle Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi. Toplu ulaşımda da yoğunluk oluştu. Duraklar ve otobüsler doldu.
GİDERKEN DE DÖNERKEN DE AYNI MANZARA
Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle milyonlar dün dönüşe geçti. Havada karada, trafik kilitlendi. İstanbul'un girişinde ise kilometrelerce uzunlukta kuyruklar meydana geldi...
HAVADA DA YER KALMADI
Uçak, otobüs ve trenlerde yer kalmadı. Firmalar ek seferler açtı. Özel aracıyla yola düşenler ise saatlerce trafikte kaldı.
Türkİye genelindeki havalimanlarında ise rekor kırıldı. Antalya Havalimanı, 22 Haziran'da yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı: 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçuş...