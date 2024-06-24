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A-B-C-D-E-F sınıf ehliyeti olanlar için son tarih duyuruldu! İşlemlerini yapmayanlar %334 kata kadar...

Türkiye genelindeki sürücüler için önemli bir değişiklik kapıda. Yeni tip sürücü belgelerine geçiş süreci hızla yaklaşıyor. Eski tip ehliyet olanlar eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini belirterek bu sürecin son tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatıyor. Bu tarihe kadar geçiş yapmayan sürücüler için ise yenileme işlemleri daha zorlu ve maliyetli hale gelebilir.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:16 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:16
A-B-C-D-E-F sınıf ehliyeti olanlar için son tarih duyuruldu! İşlemlerini yapmayanlar %334 kata kadar...

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1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedecek olan eski tip ehliyetler, bu tarihe kadar yenilenmezse geçersiz sayılacak ve sürücüler yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

SON TARİH BELLİ OLDU

31 Aralık 2024 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almak isteyenler için maliyetler artacak. Mevcut durumda B sınıfı ehliyet için toplam 5 bin 165 TL ödenmesi gerekirken bu rakam yıl sonundan sonra daha da yükselebilecek.

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Eski tip ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVGİ) randevu sistemi üzerinden veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğüne başvurabilirler.

GEREKLİ BELGELER

Eski sürücü belgesi
15 TL başvuru ücreti

Sürücü sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği, sürücü belgelerinin 5 yıl içinde yenilenmesi gerekiyordu.

Günümüzde, yaklaşık 25 milyon sürücü yeni ehliyete geçiş yapmışken 7 milyon sürücü hâlâ eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor.

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