A-B-C-D-E-F sınıf ehliyeti olanlar için son tarih duyuruldu! İşlemlerini yapmayanlar %334 kata kadar...

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1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedecek olan eski tip ehliyetler, bu tarihe kadar yenilenmezse geçersiz sayılacak ve sürücüler yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

SON TARİH BELLİ OLDU 31 Aralık 2024 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almak isteyenler için maliyetler artacak. Mevcut durumda B sınıfı ehliyet için toplam 5 bin 165 TL ödenmesi gerekirken bu rakam yıl sonundan sonra daha da yükselebilecek.