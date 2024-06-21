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İstanbul'a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | YOL DURUMU

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin dönüşleri bugün de sürüyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanırken Muğla'nın tatil cenneti bodrumdan 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı. İşte yollardan görüntüler ve haritalı yol durumu...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 14:49 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:37
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | YOL DURUMU 1

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin dönüşleri bugün de devam etti.

İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | YOL DURUMU 2

İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUN TRAFİK

Tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Bodrum'da bayram tatili dönüşü yoğun trafik

İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | YOL DURUMU 3

Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

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