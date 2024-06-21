İstanbul'a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | YOL DURUMU

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin dönüşleri bugün de sürüyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanırken Muğla'nın tatil cenneti bodrumdan 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı. İşte yollardan görüntüler ve haritalı yol durumu...
Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin dönüşleri bugün de devam etti.
İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUN TRAFİK
Tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.