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İstanbul'da Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftarlar havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerin patlaması sonrası bazı binaların çatıları yanarak zarar görürken, ormanlık alanda ise ufak çaplı yangın çıktı. Kutlamalara müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS EKİPLERİNİN UYARILARINI DİNLEMEDİLER Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmak için toplandı. Çok sayıda taraftar, havai fişek ve işaret fişekleri kullanarak takımlarının kuruluşunu kutlarken, polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu.