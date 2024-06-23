İstanbul'da Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftarlar havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerin patlaması sonrası bazı binaların çatıları yanarak zarar görürken, ormanlık alanda ise ufak çaplı yangın çıktı. Kutlamalara müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.
POLİS EKİPLERİNİN UYARILARINI DİNLEMEDİLER
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmak için toplandı. Çok sayıda taraftar, havai fişek ve işaret fişekleri kullanarak takımlarının kuruluşunu kutlarken, polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu.
FİŞEKLER YANGIN ÇIKARDI
Kutlamalar sırasında havaya atılan havai fişek ve işaret fişeklerinden bazı evlerin çatıları yanarken, ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı. Yanan çatı ve ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.