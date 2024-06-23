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Kuruluş yıl dönümü faciaya neden oluyordu! Arnavutköy'de havai fişekler yangın çıkardı: 5 gözaltı

İstanbul'da bir grup taraftar Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü için havai fişekli kutlama yapılmak istendi. Kutlama esnasında fişeklerin patlaması sonucu bazı binaların çatılarında zarar meydana gelirken ormanlık alanda yangın çıktı. Polisin uyarılarının hesaba alınmadığı olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 01:26 Güncelleme 24 Haziran 2024, 01:44
Kuruluş yıl dönümü faciaya neden oluyordu! Arnavutköy’de havai fişekler yangın çıkardı: 5 gözaltı

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İstanbul'da Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftarlar havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerin patlaması sonrası bazı binaların çatıları yanarak zarar görürken, ormanlık alanda ise ufak çaplı yangın çıktı. Kutlamalara müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS EKİPLERİNİN UYARILARINI DİNLEMEDİLER

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmak için toplandı. Çok sayıda taraftar, havai fişek ve işaret fişekleri kullanarak takımlarının kuruluşunu kutlarken, polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu.

FİŞEKLER YANGIN ÇIKARDI

Kutlamalar sırasında havaya atılan havai fişek ve işaret fişeklerinden bazı evlerin çatıları yanarken, ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı. Yanan çatı ve ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

ÖNÜ ALINAMAZ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Olayla ilgili Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız. Havai fişek, ışın feneri atmak ve buna benzer davranışlar orman yangınlarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim ve bu çalışmaları yapmayalım. Bu tür kutlamalar önü alınamaz sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

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