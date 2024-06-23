Nihal Candan’ın kız kardeşi Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesine üye olduğu suçlamasıyla tutuklanan Candan kardeşlerden Bahar Candan'ın cezaevinde kalmadığı anlaşıldı. "Anoreksiya" hastalığı yüzünden bir süre önce tahliye olan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ın hastanede olduğunu paylaştı.

Bir süre önce tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde kendisine zarar veren Bahar Candan'ın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kardeşini hastanede ziyaret ettiğini belirten Nihal Candan, "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde" ifadelerini kullandı.