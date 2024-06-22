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Konya'da feci kaza: 3'ü çocuk 4 ölü!

Konya'da feci bir kaza yaşandı. Hafif ticari otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 12:06 Güncelleme 22 Haziran 2024, 12:06
Konya’da feci kaza: 3’ü çocuk 4 ölü!

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Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi öldü.

Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 65 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

3'Ü ÇOCUK 4 ÖLÜ
Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selma K. ve Büşra B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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