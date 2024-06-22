Konya’da feci kaza: 3’ü çocuk 4 ölü!

3'Ü ÇOCUK 4 ÖLÜ Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.