Hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktorun savunması ortaya çıktı: Soymadım kendileri üstlerini çıkardılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI T.A., muayene sırasında doktor Cantimur'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla önce Kepez Devlet Hastanesi yönetimine şikayetçi oldu, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın durumu Sağlık Bakanlığı'na aktarmasının ardından Doktor Ahmet Taner Cantimur hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cantimur'un, 2018'de F.K., 2019'da S.U. ve D.B., 2021'de D.D., 2023 yılında T.A., F.D. ve N.S.'ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Cantimur, 15 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Antalya 'da, bağırsak ve mide rahatsızlıkları yaşayan T.A. adlı kadın, geçen yıl Kepez Devlet Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde uzman doktor olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Taner Cantimur 'a muayene oldu.

HASTALARA VAJİNAL MUAYENE YAPTI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Cantimur hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, ' nitelikli cinsel saldırı eylemi'nin gerçekleştiği belirtilerek, şüphelinin pek çok hastasına vajinal muayene yaptığı, şikayetçiler D.D., F.D., F.K. ve T.A.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu eylemi şikayetçi T.A.'ya yönelik birden fazla yaptığı, şikayetçiler D.B., N.S. ve S.U.'ya yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" denildi. 7 kadın hastaya cinsel saldırı suçundan tutuklanan Ahmet Taner Cantimur 'un iddianamede 'görevi kötüye kullanmak ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Ahmet Taner Cantimur

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, şikayetçiler F.D., F.K., T.A., D.B., N.S. ve S.U. katıldı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Ahmet Taner Cantimur, 33 yıllık hekim olduğunu 10 yılını gastroentoloji bilim dalında sürdürdüğünü, görev esnasında yanına kadın hemşire verildiğini, hastaların hazırlanması konusunda ve diğer konularda yardımcı olduğunu anlattı.

YÜZÜNÜZÜ DUVARA DÖNECEK ŞEKİLDE...

Kepez Devlet Hastanesi'nde göreve başladığında hastanenin yeni kurulması nedeniyle hastane yönetimi tarafından kendisine hemşire verilmediğini iddia eden Cantimur, kendisinden şikayetçi olan hastaların huzursuz bağırsak sendromu (İBS) olduğunu belirterek, yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini söyledi. Cantimur, İBS hastalığını teşhis etmenin zor olduğunu, agresif muayene gerektirdiğini söyledi. Muayene sırasında hemşirenin hastayı rektal muayeneye hazırladığını aktaran Cantimur, hemşire olmadığı için hastalara 'Arkaya geçin, yüzünüz duvara dönecek şekilde sağ bacağınızı karnınıza çekin' şeklinde komut verdiğini belirterek rektal muayenenin detaylarını anlattı.