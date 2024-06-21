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Tekirdağ'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi | O anlar kamerada

Tekirdağ feci bir kaza meydana geldi. Çorlu’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:41
Tekirdağ’da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi | O anlar kamerada

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Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza!


Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Şinasi Kurşun 5. Sokak'ta seyreden İbrahim H.Ç.'nin kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Kaza sonrası metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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