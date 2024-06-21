İstanbul Ataşehir’de 8 katlı bir binada yangın!

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluşurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Yangın esnasında yoldan geçen Mustafa Eğyi, "Yoldan geçiyorduk, insanların bir anda seslerini duyduk. Dumanların yükselmesi ile durduk, yangının çıktığını gördük panikle. Sağ olsun tüm itfaiye ekiplerimiz yetişti şu anda yangın sönmüş durumda" dedi.