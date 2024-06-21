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İstanbul Ataşehir'de 8 katlı bir binada yangın!

İstanbul Ataşehir'de 8 katlı bir binada nedni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluşurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:35 Güncelleme 21 Haziran 2024, 08:52
İstanbul Ataşehir’de 8 katlı bir binada yangın!

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İstanbul Ataşehir'de, 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi, Sancak Sokak üzerindeki 8 katlı binada çıktı. Binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Binada yaşayanlar panikle dışarı çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluşurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Yangın esnasında yoldan geçen Mustafa Eğyi, "Yoldan geçiyorduk, insanların bir anda seslerini duyduk. Dumanların yükselmesi ile durduk, yangının çıktığını gördük panikle. Sağ olsun tüm itfaiye ekiplerimiz yetişti şu anda yangın sönmüş durumda" dedi.

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