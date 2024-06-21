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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || Az önce nerede deprem oldu? 21 Haziran KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ülkemizde son zamanlarda depremler sıkça hissedilmeye devam ediyor. Bugün, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bildirilen güncel verilere göre, ülkemizin çeşitli bölgelerinde bir dizi deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:36 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:46
AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || Az önce nerede deprem oldu? 21 Haziran KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 09.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.19 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 21 HAZİRAN 2024!

2024-06-21 09:09:16 35.00472 23.35611 7.19 MW 4.4 Akdeniz Detay
2024-06-21 08:59:56 37.85222 36.54722 6.6 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 08:39:02 38.13667 38.54083 6.99 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-21 08:29:34 39.27528 36.64583 7.02 ML 1.9 Altınyayla (Sivas) Detay
2024-06-21 08:16:44 39.31944 36.66972 17.1 ML 2.0 Altınyayla (Sivas) Detay
2024-06-21 07:46:25 38.815 37.46389 7.02 ML 2.1 Gürün (Sivas) Detay
2024-06-21 07:03:01 38.25944 37.79417 7.08 ML 2.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-06-21 05:37:38 37.07056 28.87333 7.0 ML 0.7 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-06-21 05:31:02 38.22306 38.13444 6.99 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-06-21 03:42:58 39.33833 40.98806 10.09 ML 2.6 Karlıova (Bingöl) Detay
2024-06-21 03:38:03 38.11833 38.54889 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-21 03:23:33 38.13167 38.55167 7.0 ML 3.5 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-06-21 03:10:56 36.2 36.12361 7.0 ML 2.4 Defne (Hatay) Detay
2024-06-21 02:28:25 37.86861 36.67306 7.13 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-21 02:27:45 38.08583 38.43639 8.18 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-06-20 22:45:41 37.92667 36.49556 6.06 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-06-20 22:36:50 38.40417 37.50444 7.09 ML 1.5 Darende (Malatya)

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