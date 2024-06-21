AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA || Az önce nerede deprem oldu? 21 Haziran KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 09.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.19 km olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 21 HAZİRAN 2024!
|2024-06-21 09:09:16
|35.00472
|23.35611
|7.19
|MW
|4.4
|Akdeniz
|Detay
|2024-06-21 08:59:56
|37.85222
|36.54722
|6.6
|ML
|2.0
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-06-21 08:39:02
|38.13667
|38.54083
|6.99
|ML
|1.5
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2024-06-21 08:29:34
|39.27528
|36.64583
|7.02
|ML
|1.9
|Altınyayla (Sivas)
|Detay
|2024-06-21 08:16:44
|39.31944
|36.66972
|17.1
|ML
|2.0
|Altınyayla (Sivas)
|Detay
|2024-06-21 07:46:25
|38.815
|37.46389
|7.02
|ML
|2.1
|Gürün (Sivas)
|Detay
|2024-06-21 07:03:01
|38.25944
|37.79417
|7.08
|ML
|2.5
|Akçadağ (Malatya)
|Detay
|2024-06-21 05:37:38
|37.07056
|28.87333
|7.0
|ML
|0.7
|Köyceğiz (Muğla)
|Detay
|2024-06-21 05:31:02
|38.22306
|38.13444
|6.99
|ML
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-06-21 03:42:58
|39.33833
|40.98806
|10.09
|ML
|2.6
|Karlıova (Bingöl)
|Detay
|2024-06-21 03:38:03
|38.11833
|38.54889
|7.0
|ML
|1.6
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2024-06-21 03:23:33
|38.13167
|38.55167
|7.0
|ML
|3.5
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2024-06-21 03:10:56
|36.2
|36.12361
|7.0
|ML
|2.4
|Defne (Hatay)
|Detay
|2024-06-21 02:28:25
|37.86861
|36.67306
|7.13
|ML
|2.5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-06-21 02:27:45
|38.08583
|38.43639
|8.18
|ML
|2.1
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-06-20 22:45:41
|37.92667
|36.49556
|6.06
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-06-20 22:36:50
|38.40417
|37.50444
|7.09
|ML
|1.5
|Darende (Malatya)