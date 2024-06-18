Adalar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne eylemler sürüyor! Şair Ataol Behramoğlu ’İBB sözünde durmadı’ dedi | İBB’den açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, İBB'nin kentin 38 ilçesinde olduğu gibi Adalar'da da toplu ulaşım hizmeti verdiği, yasal zorunluluk olan bu hizmetin yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini bulan Adalar için bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Adalar İlçesi, İstanbul'un diğer 38 ilçesi gibi İstanbulluların ikamet ettiği, yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini aşan bir ilçedir. İBB ve bağlı kuruluşu İETT, diğer tüm ilçelerde olduğu gibi Adalar İlçesi'nde toplu taşıma dahil olmak üzere tüm yerel yönetim hizmetini sağlıyor." değerlendirmesi yapıldı.

İBB'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile Adalar'daki faytonları kaldırdığı hatırlatılan açıklamada, "Zaman kaybetmeden toplu ulaşım için 40 adet 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araç ile toplu taşıma faaliyetlerine başlandı. Ancak bu araçların lisans süresi doldu. Bu kez de 12 farklı ülkede kullanılan ASELSAN ve KARSAN'ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip yeni araçlar hizmete alındı." ifadeleri kullanıldı.

TÜM SORULARIN YANITLARI

İETT'nin kar elde etmeden yaptığı, İBB tarafından sübvanse edilen toplu taşıma uygulamasıyla ilgili bugüne kadar neler yaşandı?

Kim ne dedi? Aslında ne oldu? İşte tüm soruların yanıtları:

Adalar İlçesi, İstanbul'un diğer 38 ilçesi gibi İstanbulluların ikamet ettiği, yaz aylarında günlük nüfusu 60 bini aşan bir ilçedir. İBB ve bağlı kuruluşu İETT, diğer tüm ilçelerde olduğu gibi Adalar İlçesi'nde toplu taşıma dahil olmak üzere tüm yerel yönetim hizmetini sağlıyor.

ATLI FAYTONLAR NE ZAMAN KALKTI?

Atlı faytonlarla yapılan toplu taşıma hizmeti, çevreye yaydığı kirlilik, çok yüksek ve standart olmayan ücretle taşımacılık yapılması, atlara uygulanan şiddet ve kötü muamele sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile iptal edildi.

İETT HANGİ ARAÇLARLA HİZMET VERİYORDU?

UKOME'nin 6 Şubat 2020 tarihli kararına istinaden İETT, Adalar İlçesi'nde tüm Ada halkının toplu ulaşım hizmetinin sağlanması amacıyla 40 adet 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araç ile toplu taşıma faaliyetlerini sürdürdü.

YENİ ARAÇLARA NEDEN GEÇİLDİ?

Mevcut 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araçların UKOME tarafından verilen kullanım izin süresi 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi. Bu nedenle yine elektrikli, sessiz ve çevreci olan ancak ilgili mevzuat gereği M sınıfı ve tescilli olması gereken araçlar hizmete alındı .

YENİ ARAÇLAR HANGİ MARKA?

İETT tarafından, Adalar'a özel olarak üretilmesi istenen yeni elektrikli araçlar için açılan ihalelere ulusal ve uluslararası araç üreticilerinin katılım sağlamaması sebebiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ve KARSAN'ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip araçlar alındı.

YENİ ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Hizmete alınan yeni, M sınıfı lisanslı araçlar;

- Sıfır emisyonlu,

- ⁠% 100 elektrikli,

- ⁠Engelli erişimine uygun,

- ⁠Sessiz,

- Tek şarj ile 150 km menzile sahip olan ve ilave şarja ihtiyaç duymadan Büyükada'da 21 tur hizmet verebilen,

- 12 kişilik oturma kapasitesine sahip,

- ⁠Yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip araçlardır.

BU ARAÇLAR SADECE TÜRKİYE'DE Mİ KULLANILIYOR?

Adalar İlçesi'nde hizmete başlayan araçlar; Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, Japonya, Portekiz, Romanya, İspanya, ABD ve Kanada'da kullanılıyor.

ADALAR HALKI NE İSTİYOR?

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'dan oluşan Adalar İlçesi'ndeki nüfusun büyük bir bölümü, faytonların kaldırılmasından ve toplu ulaşımın İBB ve İETT tarafından 2020 yılından bu yana tamamen net, programlı ve ekonomik olarak sağlanmasından memnun olduğunu ifade ediyor.

Ancak Ada halkının bir kısmı ise Adalar İlçesi'nde toplu taşıma faaliyetinin olmaması gerektiğini, Adalar'da ulaşımın yürüme ile sağlanabileceğini savunuyor. Bir kısmı ise kullanım izin süresi dolan tescilsiz elektrikli araçların devam etmesini, yeni gelen tescilli, güvenli ve elektrikli araçların boyutunun daha büyük olduğu gerekçesiyle yeni araçları istemediğini ifade ediyor.

ADALAR'DA TOPLU ULAŞIM HİZMETİNİN SAĞLANMAMASI MÜMKÜN MÜ?

Adalar İlçesi'nde toplu ulaşım hizmetinin verilmemesi, yasal olarak mümkün olmadığı gibi Adalar'da yaşayan farklı yaş ve farklı sağlık durumdaki insanların hastane - okul – mezarlık – sahil gibi istedikleri yere ulaşımlarının sağlanabilmesi açısından bir zaruriyet.

ULAŞIMIN TAMAMEN YAYA OLMASI MÜMKÜN MÜ?

16 km2 alana sahip olan Adalar İlçesinde, yaz ve kış gibi yılın farklı mevsimlerinde ulaşım tamamen yaya olarak sağlanamayacağı gibi resmi tatil günlerinde ve hafta sonlarında nüfusu 60 bini aşan Adalar'a gelen turistlerin de ulaşımının sağlanması gerekiyor.

İETT ADALAR'DA KAR ELDE EDİYOR MU?

İETT Adalar'da, İstanbul'un diğer tüm ilçelerinde olduğu gibi toplu ulaşımı bir kamu görevi olarak yürütüyor. İETT'nin gelirlerinin, giderlerini karşılama oranı sadece %35 seviyesinde. Toplu ulaşım maliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse ediliyor.