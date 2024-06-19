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Sinop Durağan'da yangın! Ahşap evde başladı 5 eve yayıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde bulunan Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler çevredeki evlere de sıçradı. 5 evin hasa aldığı yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 10:20 Güncelleme 19 Haziran 2024, 10:20
Sinop Durağan’da yangın! Ahşap evde başladı 5 eve yayıldı

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Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevlerin diğer evlere de sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerce müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 5 evde zarar meydana geldi.



VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

Vali Mustafa Özarslan yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


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