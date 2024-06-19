Sinop Durağan’da yangın! Ahşap evde başladı 5 eve yayıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevlerin diğer evlere de sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerce müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında 5 evde zarar meydana geldi.
VALİ İNCELEMEDE BULUNDU
Vali Mustafa Özarslan yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.