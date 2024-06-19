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Bursa’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi! Bursa’da otoyolda aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 11:11 Güncelleme 19 Haziran 2024, 11:11
Bursa’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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Kaza saat 04.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İKİ OTOMOBİLİN DE MOTORLARI YERLERİNDEN FIRLADI
Abdurrahman Karataş'ın (36) kontrolünü yitirdiği 35 AAK 265 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ömer Faruk (28) yönetimindeki 41 ASG 504 plakalı otomobille çapıştı. Savrulup bariyerlere çarpan her iki otomobilin de motorları yerlerinden fırladı.

Kazada, sürücülerden Abdurrahman Karataş ile diğer araçtaki Cem Agin (23) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 6 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Agin ve Karataş'ın cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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