Bursa’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Agin ve Karataş'ın cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kondu.