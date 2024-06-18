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30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla'nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...

İzmir’de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’i öldüren Umut Erhan Y.’nin genç kıza cinayetten önce “Sana hediye getireceğim” mesajı attığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 07:00 Güncelleme 18 Haziran 2024, 08:11
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...

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Korkunç olay, 15 Haziran'da akşam saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile 15 yaşındaki eski erkek arkadaşı Umut Erhan Y., Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu.

Hacer Çağla 30 bıçak darbesiyle katledildi! İşte detaylar...

İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Umut Erhan Y., Çetinalp'i 30 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Baba olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"VEDA ETMEK İSTİYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; korkunç cinayetle ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Umut Erhan'ın genç kıza, "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim" dediği öğrenildi.

Hacer Çağla'nın 1 yıl görüştüğü, 4 ay önce ayrıldığı Umut Erhan ile cinayetten önce aralarında geçen konuşmaları da Instagram'dan mesajlaştığı bir arkadaşına anlattığı ortaya çıktı.

Baba İ.U. Çetinalp ile kızı arasında cinayetten saatler önce yapılan WhatsApp üzerinden yazışmaları da ortaya çıktı.

Hacer Çağla'nın babasına eski sevgilisinin Cumartesi günü eve gelip konuşmak istediğini söylediği, babanın ise kızının katili için 'çocuğu seviyorum' diye yazdığı ve kendi evinde görüşebileceğini ifade ettiği mesajlarda yer aldı.

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