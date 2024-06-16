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Sevgili tarafından katledilmişti! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'ın katili tutuklandı

İzmir Karabağlar'da 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, yaşıtı eski sevgilisi tarafından 120 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Adliyeye sevk edilen katil çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli olan babası ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 01:48 Güncelleme 17 Haziran 2024, 01:48
Sevgili tarafından katledilmişti! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’ın katili tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen aynı yaştaki çocuk tutuklandı.



Hasan Mahallesi'nde önceki akşam 15 yaşındaki H.Ç.Ç'nin babasının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan U.E.Y. (15) ve kız çocuğunun babası İ.U.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İ.U.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. U.E.Y ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmirde vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü!İzmirde vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü!


OLAY

Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı bıçaklayarak kaçmıştı.



Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğü için kızı bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenilmişti.



Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtilmişti.

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