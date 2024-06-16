Sevgili tarafından katledilmişti! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’ın katili tutuklandı

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğü için kızı bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenilmişti.





Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtilmişti.