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Başakşehir'de korku dolu dakikalar! Çocuklarını rehin alan baba camdan aşağı sarkıttı

Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 00:23 Güncelleme 19 Haziran 2024, 00:23
Başakşehir’de korku dolu dakikalar! Çocuklarını rehin alan baba camdan aşağı sarkıttı

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Başakşehir'de, çocuğunu rehin alan kişi polisi alarma geçirdi.

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Polis çocuğunu pencereden sarkıtan babayı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir aldı.



Olay, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre, eşi ile tartışan yabancı uyruklu kişi binada yaşadığı dairede çocuğunu rehin aldıktan sonra pencereden sarkıtmaya başladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Polis, çocuğunu pencereden sarkıtan babayı ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye de çocuğun düşme olasılığına karşı tedbir aldı.



Polisin babayı ikna çalışması sürüyor.

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