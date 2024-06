Son 53 yılın en sıcak ayları! MGM verileri açıkladı! Önümüzdeki Cuma gününe dikkat 44 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?

Önümüzdeki 8-10 gün doğu karadeniz dışında Yağış Yok Sıcaklıklar yüksek Göller ve barajlarda buharlaşma kayıpları %30 lara kadar çıktı Bu nedenle su rezervlerimizi hızla tükeniyor. Su tasarrufunu unutmayın. Arabanı halını yıkama bu yaz idare edin. Unutma Susuz yaşam mümkün değil

Ege ve Güney doğu anadoluda "sıcak hava dalgası" devam ediyor. 4-5 gün daha devam edecek gibi. İzmir Manisa Aydın Muğla denizli Güneydoğu Anadolu vatandaşları mecbur değilseniz 10-17 saatleri arasında dışarı çıkmayınki ertesi gün tekrar dışarı çıkma şansınız olsun.

İstanbul bu hafta 31-33 C yağış yok. İzmir 38-40, Antalya 33-34 C Ankara 33-35 C. Bu yaz sıcak hava dalgalarını daha çok yaşayacağız. Şimdi yazın başındayız. Daha Temmuz Ağustos Eylül ayları var. Şimdiden sıcaklardan korunmaya alıştırın kendinizi."