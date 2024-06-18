Son 53 yılın en sıcak ayları! MGM verileri açıkladı! Önümüzdeki Cuma gününe dikkat 44 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?

2024 Mart ayı ortalama sıcaklığı 9,2 derece ile 1991-2020 normallerinin 1,5 derece üzerinde; 2024 Nisan ortalama sıcaklıkları 16,6 derece ile 1991-2020 normallerinin 4,3 derece üzerinde; Mayıs ayı ortalama sıcaklığı da 16,9 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,2 derece altında gerçekleşti.
MAYISTA EN YÜKSEK SICAKLIK 39,6 DERECE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayı sıcak analiz raporu da yayımlandı. Buna göre mayıs ayında ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Antakya, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir, Doğubayazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.
Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olurken, 2024 yılı mayıs ayı sıcaklığı ise 16,9 derece ile bunun 0,2 derece altında gerçekleşti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık eksi 2,9 derece ile Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi. 2024 yılı mayıs ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 0,3 derece altında gerçekleşti. 2024 yılı mayıs ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0,6 derece altında gerçekleşti.
DAHA DA SICAK OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.