Kimse bilmiyordu ölüme bile götürebilir... 30 yıllık kasap bas bas bağırdı: Kurban etine sakın bunu yapmayın!

Ankara'da uzun yıllardır kasaplık yapan bir uzman, kurban kesiminin ardından etlerin doğru saklanması konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Kurban Bayramı öncesinde gıda zehirlenmeleri, bakteri üremeleri, hazımsızlık ve birçok çeşitli tehikenin önüne geçmek için doğru yöntemleri sizler için derledik. İşte kurban eti hakkında dikkat etmeniz gerekenler...
EN AZ 5 SAAT BUZDOLABINA KOYMAYIN
Uzman, kesim sonrası etlerin hemen dondurucuya konulmaması gerektiğini vurguluyor ve bunun yerine etlerin en az 5 saat serin bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Kurban etinin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi, yaklaşık 12-24 saat bekletilmesi önerilir. Bu süreçte etin kaslarının gevşemesi sağlanarak sindirim kolaylaşır ve etin lezzeti artar.
ET KESERKEN BUNA DİKKAT
Güneş gören bir ortamda et parçalanmasının doğru olmadığını ifade eden uzman, etlerin gölge ve serin bir ortamda işlenmesi gerektiğini söylüyor.