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Mezarlık ziyaretinde okunacak dualar! Ölüler için hangi dualar okunur? Kabir ziyaretinde yapılması gerekenler...

Bayram günlerinde Müslüman topluluklar arasında vefat etmiş yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek ve onlar için dua etmek önemli bir gelenek olarak yer almaktadır. Bu özel günlerde kabir ziyaretleri, sevdiklerimizi anma ve onlara dualar sunma amacı taşır. İşte kabir ziyaretlerinde okunabilecek dualar!

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 19:46 Güncelleme 15 Haziran 2024, 19:46
Mezarlık ziyaretinde okunacak dualar! Ölüler için hangi dualar okunur? Kabir ziyaretinde yapılması gerekenler...

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Bayram süresince sevdiklerimizi anmak ve onlar için dua etmek, kültürel bir geleneğimizdir. Arefe gününden başlayarak bayramın birinci günü ve son gününe kadar mezarlıkları ziyaret ederek dualar okunur. Peki, mezarlık ziyaretinde okunacak dualar neler? İşte tüm merak edilenler...

BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR

Bayramın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, vefat etmiş sevdiklerini ziyaret ederek dualar okuyor. Kabir ziyaretlerinde yaygın olarak okunan dualar arasında Bakara Suresi'nin başı ve sonu, Yasin-i Şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı Şerif ve Fatiha bulunuyor. Bu dualarla ölenlerin ruhlarına hediye edilerek rahmet dileniyor.

KABİR ZİYARETLERİNDE NELER YAPILIR?

🔴 Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.

🔴 Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)

🔴 Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

🔴 Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."

🔴 Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.

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