SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adıyaman'da ehliyet sınavında yapay zeka düzeneği ile kopya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da ehliyet sınavında yapay zeka düzeneği ile kopya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 17:45 Güncelleme 15 Haziran 2024, 17:45
Adıyaman’da ehliyet sınavında yapay zeka düzeneği ile kopya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ehliyet sınavı için 2'si 'yapay zeka düzeneği' hazırlayan 1'i sınava girmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.



Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavı girişinde yapılan kontrolde E.T.'nin üzerinde düzenek olduğunu fark etti. Üzerinde elektronik düzenek bulunan E.T gözaltına alındı. Emniyette yapılan detaylı incelemede E.T.'nin üzerinden ses aktarımı cihazı, kulak içi kulaklık ve görüntü aktarımı için akıllı cep telefonu bulunduğu saptandı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda şüpheli A.K. ve düzenek kurulumunu sağlayan F.K. de adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kurulumunda kullanıldığı değerlendirilen içerisi boş olan 1 kulaklık kutusu da ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YKSde yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?YKSde yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA