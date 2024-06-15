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Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Niksar devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 15 Haziran 2024, 17:06
Tokat’ta otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Niksar'a bağlı Gürceşme beldesi yakınlarında meydana geldi.

Erbaa istikametinden Reşadiye yönüne seyreden Hikmet Karabay idaresindeki 34 LAZ 696 plakalı minibüs ile Burhan Çaldağ idaresindeki 34 EB 0734 otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Niksar devlet hastanelerine kaldırıldı.

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