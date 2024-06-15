Tokat’ta otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Niksar devlet hastanelerine kaldırıldı.

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