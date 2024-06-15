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Şırdancı Mehmet'ten sonra Baruthane Pilavcısı! THY kara listeye aldı: 1 yıl boyunca bilet alamayacak!

Türk Hava Yolları (THY), uçuş sırasında kendi markasina ait pilavı yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY uçuşlarından men edildi. Geçtiğimiz aylarda da "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur'a marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle 6 ay uçak bileti satmama kararı alınmıştı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 17:58 Güncelleme 15 Haziran 2024, 17:58
Şırdancı Mehmet’ten sonra Baruthane Pilavcısı! THY kara listeye aldı: 1 yıl boyunca bilet alamayacak!

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"Baruthane Pilavcısı" adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan işletmeci Nedim Şahin, THY uçağında verilen ikram yerine yanında getirdiği kendi markasına ait pilavı yedi.

THY'den 'Baruthane Pilavcısı'na uçuş yasağı!

Şahin, bu anları cep telefonu kamerasıyla videoya çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

THY KARA LİSTEYE ALDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine THY, şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye aldı.

Şahin, 1 yıl boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

"ŞIRDANCI MEHMET" İÇİN DE AYNI KARAR ALINMIŞTI
"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur da 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Şırdancı Mehmet'e şok! THY kararını açıkladı

THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.

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