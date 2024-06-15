Şırdancı Mehmet’ten sonra Baruthane Pilavcısı! THY kara listeye aldı: 1 yıl boyunca bilet alamayacak!

"ŞIRDANCI MEHMET" İÇİN DE AYNI KARAR ALINMIŞTI

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur da 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.