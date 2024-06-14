Muğla’da peş peşe orman yangınları: Önce menteşe sonra Milas

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.