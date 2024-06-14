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Muğla'da peş peşe orman yangınları: Önce menteşe sonra Milas

Son dakika haberleri... Muğla'da peş peşe yangın haberleri geldi. Menteşe ilçesinde başlayan yangına ekipler müdahale ederken bir yangın da Milas ilçesinde çıktı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 14:34 Güncelleme 14 Haziran 2024, 14:49
Muğla’da peş peşe orman yangınları: Önce menteşe sonra Milas

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Muğla'da orman yangın çıktı.

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BİR YANGIN DA MİLAS'DA
Muğla'nın Milas ilçesi Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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