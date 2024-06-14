Zeka testi: Resimdeki farklı Pikachu nerede? 894 kişiden sadece 12’si bulabildi

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Görsel zeka oyunları katılımcılarını çok sayıda benzer obje arasından belirli bir hedefi bulmaya yönlendirir. Bu süreç, kritik düşünme yeteneklerini keskinleştirirken, aynı zamanda sezgisel gücü de artırıyor. Bu tarz oyunlar, hem beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendiriyor hem de zihinsel hızı ve kısa süreli belleği geliştiriyor.

FARKLI PİKACHU'YU BULABİLİR MİSİN? En popüler görsel zeka oyunlarından biri olan bu bulmacada, katılımcıların 54 Pikachu arasında farklı tek Pikachu'yu sadece 6 saniye içinde bulmaları bekleniyor.