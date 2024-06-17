20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma bankalar, noterler, hastaneler, devlet daireleri, borsa açık mı? 20-21 Haziran resmi tatil mi 2024?

Kurban Bayramı tatili 15 Haziran arefe günü başlayacak. Alınan karara göre 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olacak. Böylece hafta sonuyla beraber Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak. Kamuda mesai 24 Haziran tarihinde yeniden başlayacak.

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Ancak, acil servisler her zamanki gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük bir tatil süresi devlet memurlarını kapsıyor. Ancak, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri resmi tatil kapsamında değildir.

20-21 Haziran'da Kargolar Açık mı?

20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde PTT hariç diğer kargo şirketleri çalışmaya devam edecek. Ancak, bu durum firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. En doğru bilgiye ulaşmak için çalıştığınız kargo şirketiyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak işlemleriniz için bu tarihlere dikkat etmenizde fayda var. Özellikle sağlık hizmetleri ve lojistik ihtiyaçlarınız için önceden planlama yapmak, tatil sürecinde beklenmedik aksaklıklarla karşılaşmamanız adına önemlidir.