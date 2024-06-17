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20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma bankalar, noterler, hastaneler, devlet daireleri, borsa açık mı? 20-21 Haziran resmi tatil mi 2024?

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, bayram sonrası hizmetlerin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Özellikle 20-21 Haziran tarihlerinde kargoların ve hastanelerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu haline geldi. İşte bu konuda güncel durum ve detaylar…

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 09:48 Güncelleme 17 Haziran 2024, 09:48
20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma bankalar, noterler, hastaneler, devlet daireleri, borsa açık mı? 20-21 Haziran resmi tatil mi 2024?

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Türkiye genelinde Kurban Bayramı tatili, memurlar ve kamu kuruluşları için 9 günlük idari izin süreciyle devam ediyor. Bayramın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, 20-21 Haziran tarihlerinde kargoların, hastanelerin ve resmi kurumların hizmet verecek olup olmayacağını merak etmeye başladı. Özellikle bayram sonrası işlemlerini tamamlamak isteyenler, bu konuda güncel durumu öğrenmek için araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin ilan edilmesi nedeniyle Kurban bayramı tatili memurlar için 9 gün olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatili 15 Haziran arefe günü başlayacak. Alınan karara göre 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olacak. Böylece hafta sonuyla beraber Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak. Kamuda mesai 24 Haziran tarihinde yeniden başlayacak.

20-21 Haziran'da Hastaneler Açık mı?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Ancak, acil servisler her zamanki gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

20 Haziran'da Bankalar Açık mı?

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük bir tatil süresi devlet memurlarını kapsıyor. Ancak, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri resmi tatil kapsamında değildir.

20-21 Haziran'da Kargolar Açık mı?

20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde PTT hariç diğer kargo şirketleri çalışmaya devam edecek. Ancak, bu durum firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. En doğru bilgiye ulaşmak için çalıştığınız kargo şirketiyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak işlemleriniz için bu tarihlere dikkat etmenizde fayda var. Özellikle sağlık hizmetleri ve lojistik ihtiyaçlarınız için önceden planlama yapmak, tatil sürecinde beklenmedik aksaklıklarla karşılaşmamanız adına önemlidir.

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