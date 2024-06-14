HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakıyor! Balkanlardan geliyor! Bayramda hava nasıl olacak? | 14 Haziran 2024 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller yöresinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu