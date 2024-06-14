HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakıyor! Balkanlardan geliyor! Bayramda hava nasıl olacak? | 14 Haziran 2024 hava durumu

Yaza hızlı giriş yaptığımız bugünlerde kavurucu sıcaklar dayanılamaz hale geldi. Gece saat 01:30'da Antalya'nın Kaş ilçesinde termometreler 37 dereceyi gösterdi. Hem gece hem de gündüz yanan vatandaş serinlemenin yollarını ararken Meteoroloji'den yeni tahmin haritası geldi.

MGM'den yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.