Şanlıurfa’da 7 yaşındaki kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı

EVLERİNİN ÖNÜNDEKİ PARKTA!

Baba Necmi Bostancı, evlerinin önündeki parktaki köpeklerden birinin kızı Hiranur'a saldırdığını söyledi.

Saldırı anında diğer çocukların çığlık attığını duyunca köpeğin kızına saldırdığını anladığını aktaran Bostancı, "O anda bekçi koşarak kızımı köpekten kurtardı. Bekçi olmasaydı kızımı parçalayabilirdi, Allah ondan razı olsun. Kızımı hastaneye götürdüm, tedavisinin ardından aşısını oldu ve eve getirdik. Bu başıboş köpekler benim kızım gibi başka çocuklara da zarar verebilir. Çocuklar parka gidemiyor, sokakta gezmeye korkuyor buna bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.