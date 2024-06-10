İstanbul Fatih’te mahalle arası bakkalda silah ticareti! Tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir bakkalda silah ticareti yapıldığına dair bilgi geldi. Gelişme üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti.



8 TABANCA 1 TÜFEK 11 ŞARJÖR



Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.



DAHA ÖNCEDEN SUÇ KAYDI MEVCUT



Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

SİLAH TİCARETİNDEN TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.