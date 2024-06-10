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İstanbul Fatih'te mahalle arası bakkalda silah ticareti! Tutuklandı

İstanbul Fatih'te bakkalda silah ticareti polis operasyonuyla çökertildi. Ayvansaray'daki bir bakkala düzenlenen operasyonda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 12:30 Güncelleme 10 Haziran 2024, 12:30
İstanbul Fatih’te mahalle arası bakkalda silah ticareti! Tutuklandı

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bir bakkalda silah ticareti yapıldığına dair bilgi geldi. Gelişme üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti.

8 TABANCA 1 TÜFEK 11 ŞARJÖR

Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.

DAHA ÖNCEDEN SUÇ KAYDI MEVCUT

Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

SİLAH TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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