Yeni GPT-4o’dan devrim niteliğinde 5 özellik! Yer yerinden oynayacak

OpenAI, GPT-4o modelini duyurduğunda, teknoloji dünyası büyük bir heyecan yaşadı. Gerçek insan tonlamalarına sahip, görsel girdileri yorumlama kabiliyetine ve simultane çeviri özelliklerine sahip bu yeni yapay zeka, kullanıcı etkileşiminde yeni bir dönem başlatıyor.
GPT-4o'un özellikleri neler?
📌Yenilikçi Özellikler ve İnsan Gibi Etkileşim
GPT-4o, metin, ses ve görüntü kombinasyonlarından oluşan girdilere dayanarak, insan dilini taklit eden son derece doğal çıktılar üretebiliyor. Yapay zekanın cevaplarının hızı ve doğallığı, bu modelin önceki versiyonlarından önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.
📌Gerçek Zamanlı Yardımcı Olarak GPT-4o
GPT-4o'nun en ilgi çekici kullanım alanlarından biri, engelli bireyler için asistanlık yapabilmesi. Örneğin, Londra'da bir kullanıcıya Buckingham Sarayı'nın önünde kralın sarayda olup olmadığını bildiren GPT-4o, aynı zamanda çevredeki manzaraları tarif edebiliyor ve yaklaşan taksiler hakkında bilgi veriyor.