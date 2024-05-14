Yeni GPT-4o’dan devrim niteliğinde 5 özellik! Yer yerinden oynayacak

📌Eğlenceli ve Esprili Yanıtlar

OpenAI'nin videolarından birinde, kullanıcı "OpenAI ile bir iş görüşmesi yapacağım. Bu şirketi hiç duydun mu?" sorusuna, GPT-4o "Bayağı tanıdık geliyor. Şaka, tabii ki biliyorum." şeklinde esprili bir yanıt veriyor. Ayrıca, doğum günü kutlamaları gibi sosyal etkinliklerde de yer alarak, olayları yorumlama yeteneği sergiliyor.