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Yeni GPT-4o'dan devrim niteliğinde 5 özellik! Yer yerinden oynayacak

OpenAI, son düzenlediği konferansta ChatGPT'nin yeni sürümü olan GPT-4o'yu tanıtarak yapay zeka sohbet robotlarında devrim niteliğinde bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle birlikte, yapay zeka botları gerçek bir insan gibi sesli diyaloglar kurabilmekte, çeviri yapabilmekte ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabilmektedir. GPT-4o'nun sesli sohbetlerdeki doğallığı ve akıcılığı, kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimini daha kolay ve samimi hale getiriyor. İşte madde madde özellikleri...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 13:41 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 13:45
Yeni GPT-4o’dan devrim niteliğinde 5 özellik! Yer yerinden oynayacak

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OpenAI, GPT-4o modelini duyurduğunda, teknoloji dünyası büyük bir heyecan yaşadı. Gerçek insan tonlamalarına sahip, görsel girdileri yorumlama kabiliyetine ve simultane çeviri özelliklerine sahip bu yeni yapay zeka, kullanıcı etkileşiminde yeni bir dönem başlatıyor.

GPT-4o'un özellikleri neler?

📌Yenilikçi Özellikler ve İnsan Gibi Etkileşim

GPT-4o, metin, ses ve görüntü kombinasyonlarından oluşan girdilere dayanarak, insan dilini taklit eden son derece doğal çıktılar üretebiliyor. Yapay zekanın cevaplarının hızı ve doğallığı, bu modelin önceki versiyonlarından önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.

📌Gerçek Zamanlı Yardımcı Olarak GPT-4o
GPT-4o'nun en ilgi çekici kullanım alanlarından biri, engelli bireyler için asistanlık yapabilmesi. Örneğin, Londra'da bir kullanıcıya Buckingham Sarayı'nın önünde kralın sarayda olup olmadığını bildiren GPT-4o, aynı zamanda çevredeki manzaraları tarif edebiliyor ve yaklaşan taksiler hakkında bilgi veriyor.

📌Eğlenceli ve Esprili Yanıtlar
OpenAI'nin videolarından birinde, kullanıcı "OpenAI ile bir iş görüşmesi yapacağım. Bu şirketi hiç duydun mu?" sorusuna, GPT-4o "Bayağı tanıdık geliyor. Şaka, tabii ki biliyorum." şeklinde esprili bir yanıt veriyor. Ayrıca, doğum günü kutlamaları gibi sosyal etkinliklerde de yer alarak, olayları yorumlama yeteneği sergiliyor.

📌Anlık Çeviri Kabiliyeti
GPT-4o, yanındaki İtalyan arkadaşının söylediklerini anında Türkçeye çevirebiliyor. Bu özellik, özellikle çok dilli ortamlarda veya uluslararası toplantılarda büyük kolaylık sağlıyor.

📌Eğitim Alanında Asistanlık
Bir başka videoda, bir öğrenciye geometri problemlerini çözmede yardımcı olan GPT-4o, adeta bir öğretmen gibi davranıyor. Bu, yapay zekanın eğitim sektöründe de etkili bir yardımcı olabileceğini gösteriyor.

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