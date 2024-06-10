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Survivor Nevşehir

Nevşehir Ürgüp’e bağlı Başdere köyündeki kadınlar, kendi imkanlarıyla yarış parkuru kurdu. Rakipleriyle mücadele edip eğlenceye doydu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Survivor Nevşehir

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Survivor'u aratmayan görüntüler, Nevşehir'e 38 kilometre uzaklıktaki 1023 nüfuslu Başdere köyünde meydana geldi. Köyde 2019'da Şalvarspor'u kuran kadınlar, düzenledikleri etkinliklerle dikkati çekti. Köy konağının bahçesine yarış parkuru oluşturan kadınlar, zaman zaman bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Kurdukları takımları yaptırdıkları mavi ve kırmızı formalarla ayırdı.

AT ARABASIYLA GEZDİRİYORLAR
Parkura minderde yuvarlanarak giren kadınlar, çuvalla zıplayarak ilerleyip, içinde ağırlık olan el arabası ve araç tekerini sürdü. Daha sonra güğümleri ellerine alarak yere bırakılan merdivenlerin üzerinden geçen yarışmacılar, üzüm sepetine basket atıp yeniden başlangıç noktasına döndü. Halat çekme yarışının ardından parkurda başarılı olan takım üyelerinin bindiği at arabası, kaybeden takım üyelerince alanın içinde gezdirildi.

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