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Taksim'de gece kulübünde ortalık savaş alanına döndü! Gözünde bardak patlatıp öldüresiye dövdüler

Taksim’de bir gece kulübü, dövüş kulübüne döndü. Kız arkadaşıyla gelen bir genç ile 3 şahıs arasında çarpma tartışması bir anda büyüdü. 3 şahıs tarafından öldüresiye dövülen gencin gözünde bardak patlatıldı. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken gencin gözünde görme yetisi kaybı olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 11:02 Güncelleme 09 Haziran 2024, 11:02
Taksim’de gece kulübünde ortalık savaş alanına döndü! Gözünde bardak patlatıp öldüresiye dövdüler

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19 Mayıs saat 04:00 sularında Taksim'de bir gece kulübüne kız arkadaşıyla birlikte gelen Fas uyruklu Anass E.H., dehşeti yaşadı. İddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla, Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile şahıs arasında tartışma çıktı.



GÖZÜNDE BARDAK PATLATTILAR
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 3 şahıs genç adamın gözünde bardak patlattı, yere yatırıp öldüresiye dövdü. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.


POLİSLER SALDIRGANLARI YAKALADI
Yaşanan olayla ilgili gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, gencin ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu saldırgan şahıslardan gencin gözüne bardakla vuran kişinin Ömer Ç. (25), yerde darbedenlerin ise Osman G. (25) ve Erkan Ç. (22) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıslar, Hacıahmet Parkı üzerinde kıskıvrak yakalandı.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1 suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye "kasten yaralama" suçundan sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra mekan içerisinde müşteri olarak bulunan üç şahıs ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu şahıslardan birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini darp etmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.

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