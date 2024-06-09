0850’li telefonlardan arananlar için duyuru geldi! Eğer zırt pırt aranıyorsanız artık...

Yapılan bu yeni düzenleme ile artık internet servis sağlayıcıları ve telefon operatörleri sadece kendi kurumsal kanalları veya BTK'ya kayıtlı olan resmi çağrı merkezleri üzerinden müşterilerle iletişime geçebilecek. Bu sayede gerçek olmayan numaralarla yapılan dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.