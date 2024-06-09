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0850'li telefonlardan arananlar için duyuru geldi! Eğer zırt pırt aranıyorsanız artık...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) telefon dolandırıcılıklarına karşı yeni önlemlerini duyurdu. Özellikle "0850, 0216, 0212" gibi numaralar üzerinden gerçekleşen sahtekarlık faaliyetlerine son vermek amacıyla, BTK vatandaşların güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:34 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:34
0850’li telefonlardan arananlar için duyuru geldi! Eğer zırt pırt aranıyorsanız artık...

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Yapılan bu yeni düzenleme ile artık internet servis sağlayıcıları ve telefon operatörleri sadece kendi kurumsal kanalları veya BTK'ya kayıtlı olan resmi çağrı merkezleri üzerinden müşterilerle iletişime geçebilecek. Bu sayede gerçek olmayan numaralarla yapılan dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YANILTICI ABONELİK TEKLİFLERİNE KARŞI ÖNLEMLER

Dolandırıcılar, sıklıkla vatandaşlara "Taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalardan kaçınmak için yeni bir taahhüt yapalım" diyerek ulaşıyor.

BTK'nın yeni düzenlemesi, bu tür yanıltıcı abonelik tekliflerine karşı vatandaşları koruma altına alacak. İnternet abonelikleri konusunda yapılan bu yanıltıcı tekliflerin önüne geçilerek, tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenleme, özellikle merdiven altı çağrı merkezlerinin yasa dışı faaliyetlerine bir son vermek üzere tasarlandı.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerle 150'den fazla bu tür merkez tespit edildi. BTK'nın aldığı kararlar, bu merkezlerin faaliyetlerini engelleyerek, tüketicilerin bilgi güvenliğini ve hukuki haklarını koruma altına almayı hedefliyor.

Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, vatandaşların telefonla yapılan dolandırıcılık eylemlerine karşı daha güvende olması bekleniyor.

BTK'nın bu adımları, iletişim alanında güvenliği artırmak ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele yöntemi sunmak adına önemli bir gelişme olarak görülüyor.

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