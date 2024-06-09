0850’li telefonlardan arananlar için duyuru geldi! Eğer zırt pırt aranıyorsanız artık...

Yapılan bu yeni düzenleme ile artık internet servis sağlayıcıları ve telefon operatörleri sadece kendi kurumsal kanalları veya BTK'ya kayıtlı olan resmi çağrı merkezleri üzerinden müşterilerle iletişime geçebilecek. Bu sayede gerçek olmayan numaralarla yapılan dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
YANILTICI ABONELİK TEKLİFLERİNE KARŞI ÖNLEMLER
Dolandırıcılar, sıklıkla vatandaşlara "Taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalardan kaçınmak için yeni bir taahhüt yapalım" diyerek ulaşıyor.
BTK'nın yeni düzenlemesi, bu tür yanıltıcı abonelik tekliflerine karşı vatandaşları koruma altına alacak. İnternet abonelikleri konusunda yapılan bu yanıltıcı tekliflerin önüne geçilerek, tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi amaçlanıyor.